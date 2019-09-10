Мартин О'Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»
05:17
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
— В первом тайме мы были великолепны, — цитирует Sky Sports О'Нила. — Мы рассмотрим игру как упущенную возможность, потому что Германия не дает вам слишком много шансов. У нас было четыре шанса.
Игра на этом уровне — большой скачок в карьерах многих наших игроков. Я горжусь тем, как они действовали. Сейчас мы должны показать высокий уровень игры против Голландии и Германии. Если у нас будет шанс, мы должны им воспользоваться.
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