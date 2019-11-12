Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Марлос и Мораес не сыграют за сборную Украины из-за травм

15:47
Теги:

Полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес не сыграют в ближайших матчах за сборную Украины из-за травм, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом близок к восстановлению полузащитник команды Евгений Коноплянка, который, вероятно, сможет выйти на поле.

Сборная Украины 14 ноября сыграет товарищеский матч со сборной Эстонии в Запорожье. 17 ноября украинцы в Белграде сыграют матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Сербии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир