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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Маркус Рэшфорд: «Страшно представить, что мы можем сделать с такой атакой»

19:35
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил большой потенциал атаки сборной Англии. Англичане в отборе Евро-2020 провели 37 мячей, Рэшфорд, Харри Кейн и Рахим Стерлинг забили 23 гола.

— У нас хорошая атака, — цитирует BBC Рэшфорда. — Мы играли и без этой тройки в нападении, и страшно представить, что мы можем сделать с такой атакой.

Если мы подойдем к Евро в той форме, в которой были в последнее время, то проведем успешный турнир.

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