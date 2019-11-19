Маркус Рэшфорд: «Страшно представить, что мы можем сделать с такой атакой»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил большой потенциал атаки сборной Англии. Англичане в отборе Евро-2020 провели 37 мячей, Рэшфорд, Харри Кейн и Рахим Стерлинг забили 23 гола.

— У нас хорошая атака, — цитирует BBC Рэшфорда. — Мы играли и без этой тройки в нападении, и страшно представить, что мы можем сделать с такой атакой.

Если мы подойдем к Евро в той форме, в которой были в последнее время, то проведем успешный турнир.