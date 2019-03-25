Марко Ройс: "Победа Германии в матче с Голландией говорит о характере команды"

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс после победы в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 над командой Голландии (3:2) отметил, что его команда проявила характер.

В первом тайме немцы забили дважды - отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. Во второй половине голландцы восстановили статус-кво - по голу забили Маттейс Де Лигт и Мемфис Депай. Победный мяч на 90-й минуте забил защитник Нико Шульц.

– Я не решил, а только лишь помог решить исход матча, – приводит официальный сайт УЕФА слова Ройса. – Во втором тайме мы слишком сильно отошли в оборону, но в итоге нанесли решающий удар. У нас отличные молодые футболисты, которые обладают высокой скоростью и волевыми качествами. Эта победа говорит о характере нашей команды.

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