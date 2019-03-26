Марио Балотелли: "Однажды я могу отказаться от вызова в сборную Италии"

Форвард "Марселя" Марио Балотелли заявил, что может отказаться играть за сборную Италии в случае вызова.

- Вы когда-нибудь думали, а это может случиться, что однажды вы будете во мне нуждаться? И я буду готов, как и в последние три года, но, слыша от вас эти оскорбления, унижения и недооценку, я могу быть эмоционально истощенным от этого и просто откажусь (играть за сборную Италии - прим. "СЭ"), - написал Балотелли в Инстаграме в ответ на критику. - Я не робот. Много раз я не отвечал, чтобы не создавать проблемы и излишнее давление, но я все вижу и слышу. Все это накапливается, я устал от этого.

28-летний Марио Балотелли провел 36 матчей за сборную Италии и забил 14 мячей.

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