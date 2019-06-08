Marca сравнила поступок Зинченко с поцелуем Касильяса и Карбонеро

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Сербией (5:0) поцеловал журналистку Владу Щеглову во время интервью. Испанская газета Marca сравнила выходку 22-летнего футболиста с поступком, который совершил голкипер сборной Испании Икер Касильяс со своей супругой и журналисткой Сарой Карбонеро после финала чемпионата мира-2010 с Голландией​ (1:0).

Тогда Касильяс поцеловал Карбонеро во время послематчевого интервью.

Зинченко поцеловал корреспондентку после победы над Сербией. Видео