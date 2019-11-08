Манчини вызвал троих новичков в сборную Италии на матчи с Арменией и Боснией

Тренерский штаб сборной Италии объявил состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Боснии и Герцеговины и Армении.

Впервые вызов в национальную команду получили нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини, полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли и звщитник «Брешии» Андреа Чистана.

Полностью заявка сборной Италии выглядит следующим образом:

вратари — Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

защитники — Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги, («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Андреа Чистана («Брешиа»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Торино»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Алессио Романьоли («Милан»), Эмерсон («Челси»), Армандо Иццо («Торино»);

полузащитники — Николо Барелла, («Интер»), Николо Дзаниоло («Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Марко Верратти («ПСЖ», Франция) Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Роландо Мандрагора («Удинезе»);

нападающие — Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шэньхуа», Китай), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренсо Инсинье («Наполи»). Федерико Бернардески («Ювентус»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Доменико Берарди («Сассуоло»).

Италия встретится с Боснией и Герцеговиной 14 ноября, а 18 ноября сыграет с Арменией.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира