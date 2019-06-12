Манчини считает, что сборная Италии заслуженно победила Боснию и Герцеговину

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (2:1) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

– Все игры трудные, особенно в конце сезона, – цитирует Rai Sport Манчини. – У Боснии много техничных футболистов, знали, что будет сложно. После перерыва значительно улучшили игру, мы столкнулись с некоторыми рисками на контратаках.

Доминировали после перерыва, заслуженная победа. Возможно, мы недостаточно хорошо давили и выглядели уставшими, но Италия всегда была футбольной страной. Просто иногда бывают хорошие периоды, иногда – нет".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира