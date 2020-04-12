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Манчини рассказал о выгоде переноса чемпионата Европы для сборной Италии

05:22
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о переносе чемпионата Европы-2020 из-за пандемии коронавируса. Он состоится в следующем году.

— Очень жаль, что Евро не будет в этом году, — приводит слова специалиста Football Italia. — Думаю, что это может стать небольшим преимуществом для Италии, потому что мы молодая команда и наличие дополнительного года может быть полезно для некоторых в плане опыта. Мы будем в числе тех команд, которые могут выиграть. Надеюсь, что люди станут добрее после всего этого и что мы сможем вернуться к просмотру футбол.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, но был перенесен на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

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