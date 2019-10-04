Манчини назвал расширенный состав сборной Италии

Сборная Италии огласила расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна. Главный тренер Роберто Манчини включил в список 4 вратарей и 22 полевых игрока.

Вратари — Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

Защитники — Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио (оба — «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Торино»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Алессио Романьоли («Милан»);

Полузащитники — Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Брайан Кристанте, Николо Дзаниоло (оба — «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Марко Верратти («ПСЖ», Франция);

Нападающие — Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шэньхуа», Китай), Винченцо Грифо («Фрайбург», Германия), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренсо Инсинье («Наполи»).

Матч Италия — Греция пройдет 12 октября в Риме, Лихтенштейн — Италия — 15 октября в Вадуце.