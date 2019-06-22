Манчини хочет выиграть чемпионат мира и Европы со сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его национальная команда не должна ограничивать свои амбиции, сообщает La Gazzetta dello Sport. 54-летний итальянский специалист верит, что сборная сможет выиграть чемпионат мира и Европы.

– Сборная Италии не должна ограничивать свои амбиции. Я хочу выиграть чемпионат Европы и мира. Италия не выигрывала Евро с 1968 года, поэтому есть все основания сделать это. Основная задача сейчас – улучшить позиции в рейтинге ФИФА. Есть еще год. Если появится хороший молодой игрок для сборной, то обязательно интегрируем его, – приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

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