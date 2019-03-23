22:11 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Мальта выиграла шестой матч в истории и первый за шесть лет

0
Обсудить

Сборная Мальты обыграла Фарерские острова в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных играх. Предыдущий раз они выиграли 7 июня 2013 года - в отборе на ЧМ-2014 была повержена Армения - 1:0.

С учетом товарищеских игр последний раз Мальта побеждала 6 июня 2017 года - в игре против Украины (1:0).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ