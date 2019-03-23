Мальта выиграла шестой матч в истории и первый за шесть лет

Сборная Мальты обыграла Фарерские острова в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных играх. Предыдущий раз они выиграли 7 июня 2013 года - в отборе на ЧМ-2014 была повержена Армения - 1:0.

С учетом товарищеских игр последний раз Мальта побеждала 6 июня 2017 года - в игре против Украины (1:0).

2-1 FT Malta have now won SIX of 205 competitive matches (World Cup or EURO qualifiers). Their first such victory since June 2013. – Gracenote Live (@GracenoteLive) 23 марта 2019 г.

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