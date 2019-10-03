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Малькюи будет играть за Марокко, а не Францию

20:08
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Защитник «Наполи» Кевин Малькюи решил выступать за сборную Марокко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

28-летний игрок родился во Франции и всю карьеру провел в этой стране, пока летом 2018 не перешел в «Наполи». К своим 28 годам Кевин ни разу не играл за «трехцветных».

Малькюи может играть за Марокко, поскольку у него отец из этой страны. Защитник может дебютировать за новую команду в ближайших товарищеских матчах против Ливии и Габона, которые состоятся 10 и 14 октября соответственно.

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