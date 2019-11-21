Максим Беляев: «У сборной России сформировался достаточно боеспособный коллектив, чтобы решать серьезные задачи»

Защитник сборной России Максим Беляев считает, что нынешний состав готов решать серьезные задачи. Россияне вышли на Евро-2020, заняв второе место в группе.

— Сборная имеет свойство постоянно обновляться, — цитируют «Известия» Беляева. — В целом сейчас у нас сформировался достаточно боеспособный коллектив, чтобы решать серьезные задачи. Это показал прошедший отборочный цикл.

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