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Максим Беляев: «Такие матчи для защитников более энергозатратны, чем с сильным соперником»

02:16
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Защитник сборной России Максим Беляев после победы над Сан-Марино? в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) отметил, что такие игры более энергозатратны для обороны.

— На самом деле такие матчи для меня, как центрального защитника, более энергозатратны, чем с сильным соперником, потому что нужно постоянно играть высоко, играть в прессинге, подбирать любой мяч и быть на чеку, чтобы не дать провести контратаку, — сказал Беляев в эфире «Матч ТВ». — Соперники достаточно грубо против нас играли сегодня.

Сан-Марино — Россия

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