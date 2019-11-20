Максим Беляев: «Такие матчи для защитников более энергозатратны, чем с сильным соперником»
02:16
Защитник сборной России Максим Беляев после победы над Сан-Марино? в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) отметил, что такие игры более энергозатратны для обороны.
— На самом деле такие матчи для меня, как центрального защитника, более энергозатратны, чем с сильным соперником, потому что нужно постоянно играть высоко, играть в прессинге, подбирать любой мяч и быть на чеку, чтобы не дать провести контратаку, — сказал Беляев в эфире «Матч ТВ». — Соперники достаточно грубо против нас играли сегодня.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 990Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...