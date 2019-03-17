Максим Беляев: "Прибыл в сборную на позитивной волне"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев рассказал, при каких обстоятельствах узнал о вызове в сборную России.

– Узнал о вызове от корреспондента, думал, что звонят по поводу матча с Ростовом, а в итоге оказалось, что поздравляют с вызовом. Находился в этот момент в парикмахерской, но новую прическу в честь этого не делал, все по-старому. В Новогорске уже был, когда играл за юношескую и молодежную сборную, мне здесь все знакомо. После матча с "Енисеем" одноклубники пожелали удачи, поэтому прибыл в сборную на позитивной волне, – сказал Беляев.

Сегодня национальная команда начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Казахстана, которые пройдут 21 и 24 марта.