Македония победила Косово и разыграет с Грузией место на Евро

Сборная Македонии победила Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро — 2:1. В финальном матче, который определит участника финальной стадии от пути D, македонцы сыграют с Грузией, которая ранее одолела Белоруссию (2:1).

Финальный матч должен состояться 12 ноября.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Путь D. 1/2 финала

Македония — Косово — 2:1 (2:1)

Голы: Кололли, 16 — в свои ворота (1:0). Хадергьонай, 29 (1:1). Велковски, 33 (2:1).

Македония: Димитриевски, Ристовски (Костадинов, 88), Велковски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 51), Адеми (Спировски, 80), Алиоски, Барди, Николов, Пандев (Тричковски, 80), Несторовски (Трайковски, 88).

Косово: Мурич, Алити, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 64), Дрешевич, Бериша, Шала (Пакарада, 87), Целина (Кастрати, 75), Зенели, Кололли, Нухиу (Рашани, 46).

Предупреждения: Бейтулаи, 14. Несторовски, 37. Адеми, 38. Алиоски, 56. Ристовски, 73. Рашани, 85. Димитриевски, 90+3.

Судья: Маккели (Голландия).

8 октября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».