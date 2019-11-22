Магомед Оздоев: «Я бы оценил отборочный турнир на пятерку»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев в интервью «Известиям» отметил, что оценивает отборочный турнир Евро-2020 на пятерку. Также он оценил первых соперников по группе в финальной стадии.

— Как оцените отборочный цикл Евро для сборной России? Можно ли сказать, что команда прогрессирует и стала сильнее по сравнению с прошедшим чемпионатом мира?

— Насчет чемпионата мира не могу сказать, потому что в тот момент меня не было внутри команды. Сложно делать какие-то сравнения. Но, безусловно, тот результат, который добыла сборная на чемпионате мира, был очень хорошим. Россия лишь в серии пенальти проиграла хорватам в четвертьфинале турнира. А если говорить о прошедшем отборочном турнире чемпионата Европы, то я бы его оценил на пятерку. Потому что основная задача выхода в финальную часть континентального первенства была решена. А это самое главное, когда удается добиться ключевой цели.

— Еще до жеребьевки стало точно известно, что нашими соперниками в финальной стадии турнира будут Бельгия и Дания. Как оцените этих оппонентов? Для России плюс, что с бельгийцами мы совсем недавно уже играли?

— Думаю, для нас это скорее хорошо. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее. Всегда говорят: мастерство — это когда ты даешь полумомент футболистам высокого уровня и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем.

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