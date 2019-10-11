Магомед Оздоев: «Рано говорить, что мы на Евро. Нам нужны очки, очки, очки»
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
— Я бы не сказал, что в первом тайме мы играли плохо. Просто не хватало фарта. Во втором нам удалось забить быстрый гол, соперник раскрылся, стало легче, — сказал Оздоев.
Хавбек отметил поддержку болельщиков. В «Лужниках» собралось почти 66 тысяч зрителей.
— Болельщики несли нас вперед на руках, — отметил Оздоев.
На вопрос, можно ли уже сейчас сказать, что сборная России практически вышла в финальную стадию чемпионата Европы, Оздоев ответил: «Нет. Нам нужно набирать очки-очки-очки».
Следующий матч российская команда проведет 13 сентября — она сыграет на выезде с Кипром. (Илья Андреев)
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