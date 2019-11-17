Люксембург — Португалия: Роналду выйдет в старте, Эдер остался в запасе
16:23
Стали известны составы Люксембурга и Португалии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча пройдет в 17:00 мск.
Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Карлсон, В. Тилль, Мартинш, Скендерович, Тюрпель, Родригес, Девилль.
Португалия: Патрисиу, Рикарду, Фонте, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу, Пицци, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду.
Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль и нападающий «Локомотива» Эдер остались в запасе люксембуржцев и португальцев соответственно.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2025993--luxembourg-vs-portugal/lineups/?iv=true
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