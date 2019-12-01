Люка Эрнандез: «Не мы должны бояться, а соперники. Мы же чемпионы мира»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез поделился мнением о жеребьевке Евро-2020. Французы попали в группу с Германией и Португалией.

— Мне нужно хорошо закончить сезон и тогда все будет хорошо, — цитирует AFP Эрнандеза. — Стартовать с матча против Германии в Мюнхене будет непросто. Но чтобы идти дальше, нужно побеждать лучших. Даже хорошо, что мы сразу столкнемся с сильными соперниками. Так или иначе, все матчи сложны. Это соперники должны нас бояться. Мы же чемпионы мира. Мы их уважаем, но никого не боимся.