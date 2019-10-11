Люк де Йонг: «Сила сборной Голландии в том, что можем выигрывать матчи таким образом»

Нападающий сборной Голландии Люк де Йонг прокомментировал победу над командой Северной Ирландии (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Сила команды в том, что мы можем выигрывать матчи таким образом, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. — Некоторые матчи требуют другого подхода, поэтому вы должны быть готовы к этому. Мы уже делали подобное несколько раз. — Конечно, это были не самые лучшие первые 60-70 минут, но я горжусь тем, что мы продолжали бороться и в итоге добились победы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира