Лука Модрич: "Если Хорватия не попадет на Евро-2020, это будет катастрофой для нас"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча отборочного турнира Евро-2020 против Венгрии (1:2) отметил, что команда должна забыть о предыдущих успехах.

- Нужно быть терпеливыми, играть быстрее. Мы расстроены, это большой удар для нас, - приводит germanijak.hr слова Модрича. - Первый звоночек был в матче с Азербайджаном, но тогда мы смогли как-то победить. А сегодня новый шок для нас. Если продолжим играть так, у нас будут большие проблемы с попаданием на Евро.

Поэтому нам всем нужно забыть о былых достижениях. Такова игра. Нет времени на радости и празднования. Теперь на нас все настраиваются. Если не попадем на Евро, это станет катастрофой.