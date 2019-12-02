Луис Гарсия: «Было бы здорово встретиться с Россией на Евро-2020 и взять реванш»

Экс-игрок «Ливерпуля» Луис Гарсия? рассказал, что хотел бы встречи между командами России и Испании на чемпионате Европы-2020.

— На ЧМ-2018 сборная Испании вылетела от России. Хотели бы избежать матча с нашей командой в плей-офф Евро?

— Наоборот, было бы здорово встретиться с Россией в плей-офф и взять реванш, — цитируют испанца «Известия». — У вас сильная, очень дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения.

— Кого бы выделили из сборной России?

— Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьезных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе.

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