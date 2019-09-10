Литва — Португалия: стали известны стартовые составы команд
20:45
Сборные Литвы и Португалии объявили стартовые составы на матч отборочного турнира Евро-2020.
Состав Литвы: Шеткус, Паленис, Гирдвайнис, Лаукжемис, Шимкус, Миколюнас, Сливка, Куклис, Вербицкас, Андрюшкявичюс, Воробьев.
Состав Португалии: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Фонте, Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Рубен Невеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс.
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