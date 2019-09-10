Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил четвертый мяч в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. Для форварда это второй покер в составе национальной команды. Первый был в отборе ЧМ-2018 против Андорры (6:0).

Всего за карьеру португалец оформил 10 покеров, из которых один — в Лиге чемпионов и 7 — в чемпионате Испании за «Реал». Два покера превратились в пента-трики: 5 голов Роналду забивал в 2015 году «Гранаде» (9:1) и «Эспаньолу» (6:0).

На счету Роналду стало 93 мяча в составе сборной. Это второй результат в истории футбола. Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи — 109 мячей.

Трансляция матча Литва — Португалия