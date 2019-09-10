Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил третий мяч в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. Для форварда это уже третий хет-трик за год. Ранее он отличался в игре Лиги наций против Швейцарии (3:1), а также в составе «Ювентуса» во встрече Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

На счету Роналду стало 92 мяча в составе сборной. Это второй результат в истории футбола. Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи — 109 мячей.

Трансляция матча Литва — Португалия