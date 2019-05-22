Лев уверен, что Германия сможет выиграть матчи против Белоруссии и Эстонии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о планах национальной команды на ближайшие игры. Напомним, что ранее тренерский штаб объявил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня).

– Германия всегда является одним из фаворитов, потому что у нас самые высокие требования к себе, и это не оказывает на нас давления, – приводит пресс-служба немецкой федерации футбола слова Лева. – Дело в том, что мы создаем новую команду и находимся на пути, где иногда могут быть неудачи. Мы даем нашим игрокам большую уверенность, но им также следует позволять совершать ошибки. Они должны веселиться и радоваться и показывать это на поле. Я твердо убежден, что, несмотря на долгий сезон, мы выиграем следующие две игры. Ни при каких обстоятельствах мы не будем недооценивать наших оппонентов, оба будут очень мотивированы против нас.

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