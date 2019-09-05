Лев сообщил, что Нойер и Гнабри сыграют в стартовом составе против Голландии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев — о матче со сборной Голландии в отборочном турнире Евро-2020.

— Мануэль Нойер завтра сыграет в стартовом составе, — сказал специалист, которого цитирует пресс-служба сборной. — Я был в Барселоне, и у меня была продолжительная дискуссия с Марком-Андре тер Штегеном. Я пообещал ему, что он получит шанс в отборочном турнире. Посмотрим, кто сыграет в понедельник (с Северной Ирландией — прим. «СЭ»). Серж Гнабри не играл на выходных, у него были мышечные проблемы. Я говорил с Нико Ковачем, и Серж завтра сыграет в стартовом составе. У меня он играет всегда.

Матч Германия — Голландия состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.