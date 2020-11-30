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Лев останется главным тренером сборной Германии

18:14
Йоахим Лев. Фото Немецкий футбольный союз
Йоахим Лев. Фото Немецкий футбольный союз
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Немецкий футбольный союз принял решение оставить Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии, сообщает официальный сайт организации. Президиум организации обсуждал нынешнюю ситуацию в национальной команде и, в частности, разгром от сборной Испании в Лиге наций со счетом 0:6.

Члены исполкома сошлись во мнении, что тренерский штаб работает качественно, взаимоотношения в команде выстроены безупречно и существует четкая концепция работы. «Одиночная игра не может и не должна быть мерилом общей игры национальной сборной и национального тренера», — резюмировали в организации.

Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством немцы выиграли ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017, а также взяли серебро Евро-2008 и бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016. Единственный крупный турнир, на котором Германия осталась без наград, — чемпионат мира-2018, на котором Германия не вышла из группы.

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