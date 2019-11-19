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Лев назвал 6 европейских сборных лучше Германии

01:26
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не считает свою команду фаворитом чемпионата Европы-2020.

— Такие команды, как Англия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Голландия лучше нас, — цитирует немецкого специалиста Be Soccer. — Они уже пережили переходный период между поколениями. Я не считаю нас фаворитами на победу в чемпионате Европы.

Я хочу поздравить моих игроков. Нам пришлось внести немало изменений, так как более десяти человек получили травмы. Несмотря на это, мы все равно прошли квалификацию.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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