Леонардо Бонуччи: «Италии все еще не хватает опыта»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что национальную команду еще нельзя отнести к сильнейшим в Европе.

— Мы вернемся в число лучших футбольных стран Европы, когда докажем, что сделали шаг для конкуренции с теми, кто в последние годы изменил ситуацию на мировой арене, — цитирует Бонуччи La Gazzetta dello Sport. — Когда дело доходит до сравнений с Испанией, Францией и Германией, нам, возможно, все еще не хватает чего-то, прежде всего с точки зрения опыта. У них много игроков на вершине в Европе.

Я делал ошибки, которые помогли мне расти. То же самое будет с молодыми игроками в этом составе. Самое замечательное в этой команде — то, что мы все ладим и чувствуем себя вовлеченными.