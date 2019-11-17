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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Леонардо Бонуччи: «Италии все еще не хватает опыта»

20:33
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что национальную команду еще нельзя отнести к сильнейшим в Европе.

— Мы вернемся в число лучших футбольных стран Европы, когда докажем, что сделали шаг для конкуренции с теми, кто в последние годы изменил ситуацию на мировой арене, — цитирует Бонуччи La Gazzetta dello Sport. — Когда дело доходит до сравнений с Испанией, Францией и Германией, нам, возможно, все еще не хватает чего-то, прежде всего с точки зрения опыта. У них много игроков на вершине в Европе.

Я делал ошибки, которые помогли мне расти. То же самое будет с молодыми игроками в этом составе. Самое замечательное в этой команде — то, что мы все ладим и чувствуем себя вовлеченными.

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