Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной Италии

Сборная Италии выигрывает у команды Лихтенштейна (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Один из мячей с пенальти забил Фабио Квальярелла.

36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.

Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней. Позднее нападающий оформил дубль, также отличившись с пенальти.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира