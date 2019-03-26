23:25 26 марта | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в сборной Италии

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Сборная Италии выигрывает у команды Лихтенштейна (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Один из мячей с пенальти забил Фабио Квальярелла.

36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.

Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней. Позднее нападающий оформил дубль, также отличившись с пенальти.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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