Кузяев тренируется по индивидуальной программе
12:25
Сборная России начала подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Шотландией, который пройдет 10 октября в Москве. Сегодня команда проводит восстановительную тренировку.
По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев.
Защитник Мариу Фернандес, полузащитники Дмитрий Баринов и Владислав Игнатьев занимаются в тренажерном зале. (Дмитрий Гирин)
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