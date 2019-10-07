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Кузяев тренируется по индивидуальной программе

12:25
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Сборная России начала подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Шотландией, который пройдет 10 октября в Москве. Сегодня команда проводит восстановительную тренировку.

По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев.

Защитник Мариу Фернандес, полузащитники Дмитрий Баринов и Владислав Игнатьев занимаются в тренажерном зале. (Дмитрий Гирин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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