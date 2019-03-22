13:30 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном

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Футболисты сборной России Далер Кузяев и Александр Головин не полетят с командой на матч отборочного турнира Евро-2020  с Казахстаном, информирует пресс-служба команды.

По результатам осмотра, проведенного утром врачами сборной, принято решение отпустить Кузяева в расположение клуба где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время игрок отправится в Санкт-Петербург из Брюсселя. Головин пропустит игру из-за дисквалификации - игрок был удален в матче с Бельгией (1:3) после двух желтых карточек.

Матч Казахстан - Россия пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Казахстан - Россия

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