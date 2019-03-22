Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном

Футболисты сборной России Далер Кузяев и Александр Головин не полетят с командой на матч отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном, информирует пресс-служба команды.

По результатам осмотра, проведенного утром врачами сборной, принято решение отпустить Кузяева в расположение клуба где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время игрок отправится в Санкт-Петербург из Брюсселя. Головин пропустит игру из-за дисквалификации - игрок был удален в матче с Бельгией (1:3) после двух желтых карточек.

Матч Казахстан - Россия пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Кузяев и Головин не летят в Казахстан



Два футболиста национальной сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче ЧЕ-2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта. 1/3 pic.twitter.com/bgo30EP8dI – Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

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