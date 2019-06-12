Куртуа считает, что Бельгия могла победить сборную Шотландии со счетом 7:0

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал разгромную победу над национальной командой Шотландии (3:0) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

- Мы могли бы победить со счетом 6:0 или 7:0, – цитирует голкипера официальный сайт УЕФА. – Это не катастрофа, но иногда тоже должны выигрывать по-крупному. Многие команды стараются сформировать хороший защитный блок и играть на контратаках. У нас хорошая команда, сохраняем спокойствие. И именно поэтому в итоге смогли забить трижды.

Сборная Бельгии с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. Россия (9) – вторая. У Казахстана и Шотландии по 6 баллов.

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