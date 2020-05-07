Куман заявил, что он снова здоров как бык

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман заявил о своем выздоровлении. Ранее он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

«То, что произошло в прошлый уик-энд, было немного страшно, — заявил Куман. — Не только для меня, конечно, но и для моей семьи и моих друзей. К счастью, врачи быстро оказали мне помощь. Они действовали отлично, за что я им очень благодарен. Такие события помогают вам спустится с небес на землю.

Просто невероятно, сколько людей поддержали меня, сколько сообщений поддержки я получил. Не только от своих знакомых в мире футбола, но и от совершенно незнакомых людей. Это очень многое значит для меня, и я хотел бы поблагодарить всех. Теперь я снова здоров как бык. Это значит, что я вернусь и снова буду полностью отдаваться работе, как только футбол возобновится. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Скоро увидимся".

57-летний Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Под его руководством «оранжевые» пробились на Евро-2020, где сыграют в группе C с Украиной, Австрией и одним из победителей Лиги наций (путь A или D). Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.