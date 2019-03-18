Кудряшов и Черышев пропускают тренировку сборной

Сборная России в понедельник проводит тренировку в Новогорске в преддверии матчей квалификации Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

В занятии не принимают участие Денис Черышев и Федор Кудряшов. Как сообщили в пресс-службе РФС, Черышев прибудет в расположение сборной вечером, а Кудряшов прилетел в Москву утром и сейчас отдыхает после перелета. Юрий Жирков, Илья Кутепов и Роман Зобнин в понедельник занимаются в тренажерном зале. Игравшие в воскресенье ограничилась пробежкой. (Александр Рогулев)