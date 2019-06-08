Кудряшов и Антон Миранчук забили первые голы за сборную России

В матче отборочного турнира ЧЕ-2020 сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. В этой встрече Федор Кудряшов и Антон Миранчук забили свои первые мячи в составе национальной команды.

Для защитника "Истанбула" матч в Саранске стал 29-м, а для хавбека "Локомотива" – девятым. Оформивший дубль Федор Смолов довел лицевой счет до 14 мячей в 39 играх, сделавший покер Артем Дзюба забил 20 голов в 35 матчах. (Кирилл Бурдаков)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира