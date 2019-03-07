Кубок чемпионата Европы в России, вероятно, посетит только Петербург

Кубок чемпионата Европы из городов России в рамках тура, скорее всего, посетит только Санкт-Петербург. Об этом сообщил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах европейских стран. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

- Мы одобрили параметры тура кубка чемпионата Европы, - цитирует ТАСС Сорокина. - Он посетит все страны, где пройдет турнир. Скорее всего, в России кубок посетит Санкт-Петербург, мы на нем сконцентрированы, потому что очень много городов за пределами РФ, в которых он должен побывать. В Санкт-Петербурге он посетит как минимум пять знаковых мест.

Стадион "Санкт-Петербург" принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017.