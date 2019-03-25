"Кто лучше – Человек-паук или Гвардьола?" Лучшее интервью Зинченко

Бывший ведущий "Орла и решки" и болельщик "Шахтера" Андрей Бедняков взял шуточное флеш-интервью у полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко. Это произошло после матча квалификации чемпионата Европы-2020 с Португалией (0:0).

– Извините, Александр, один вопрос. Журнал "Вечерний Мариуполь". Как вы сегодня себя чувствуете? Все замечательно? – спросил Бедняков на английском языке.

– Конечно, – ответил Зинченко.

– Спасибо, Александр, до свидания. И еще один вопрос, пожалуйста: кто лучше – Человек-паук или Хосеп Гвардьола?

– Андрей Бедняков, – отшутился полузащитник.