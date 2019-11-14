Крыховяк рад вернуться в сборную Польши

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегош Крыховяк опубликовал в своем Twitter cвою фотографию в футболке польской сборной.

— Счастлив вернуться, — подписал фото Крыховяк.

Отметим, что полузащитник получил травму в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). У него было диагностировано сотрясение головного мозга в результате столкновения с форвардом «быков» Ари и футболиста даже возили в стационар.