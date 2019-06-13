Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии после разгрома от Украины

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает сайт Футбольного союза Сербии.

Сообщается, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Новый главный тренер будет объявлен позднее.

Ранее сербы в матче отборочного турнира Евро-2020 уступили сборной Украины (0:5). После этого команда обыграла Литву (4:1), но это не повлияло на решение федерации.

45-летний Младен Крстаич возглавил сборную Сербии, заменив Славолюба Муслина, помощником которого он ранее был. Пол его руководством Сербия сыграла на ЧМ-2018, где не вышла из группы, заняв третье место, а позднее пробилась в дивизион В Лиги наций, выиграв свою группу в дивизионе С.

Сербы занимают третье место в группе В отборочного турнира Евро-2020, имея в активе четыре очка в трех играх.

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