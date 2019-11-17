Кроос не считает Германию одним из фаворитов Евро-2020

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился впечатлениями от выхода команды на чемпионат Европы-2020.

— Нам все еще немного не хватает опыта, но некоторые методы работают все лучше и лучше, — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА. — Будем знать, где мы находимся незадолго до турнира. В настоящий момент я бы не стал причислять нас к числу главных фаворитов. Но это не всегда что-то значит.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира