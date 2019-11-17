Криштиану Роналду: «Газон в Люксембурге больше похож на картофельное поле»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковал газон на матче отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:0).

— Мы квалифицировались на чемпионат Европы, это очень важно, — цитирует Роналду A Bola. — Для меня большая гордость представлять национальную команду. Особенно когда я забиваю!

Счастлив, что мы победили. Это будет мой пятый чемпионат Европы, я очень рад.

Сложно играть на таком газоне. Как вы видели, оно больше похоже на картофельное поле. Не знаю, как это возможно, чтобы команды такого уровня играли на таких плохих полях. Очень плохих!

Это выглядело не очень хорошо, однако мы сделали нашу работу. Победа была нашей главной целью.

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