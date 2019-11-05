Крал получил вызов в сборную Чехии
16:06
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в национальную команду Чехии для подготовки к очередным матчам, сообщает официальный сайт красно-белых.
14 ноября Чехия примет в Пльзени сборную Косова, а 17 ноября сыграет в Софии с Болгарией. Чехи с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице группы А. Англия (15) — первая, Косово (11) — на третьей позиции.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-11-05-kral_priglashen_na_reshayushchiy_match_protiv_kosova/
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