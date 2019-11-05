Крал получил вызов в сборную Чехии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в национальную команду Чехии для подготовки к очередным матчам, сообщает официальный сайт красно-белых.

14 ноября Чехия примет в Пльзени сборную Косова, а 17 ноября сыграет в Софии с Болгарией. Чехи с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице группы А. Англия (15) — первая, Косово (11) — на третьей позиции.

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