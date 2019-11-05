Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Крал получил вызов в сборную Чехии

16:06
Теги:

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в национальную команду Чехии для подготовки к очередным матчам, сообщает официальный сайт красно-белых.

14 ноября Чехия примет в Пльзени сборную Косова, а 17 ноября сыграет в Софии с Болгарией. Чехи с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице группы А. Англия (15) — первая, Косово (11) — на третьей позиции.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-05-kral_priglashen_na_reshayushchiy_match_protiv_kosova/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир