Стали известны составы Косово и Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча начнется в 20:00 мск.

Косово: Мурич — Войвода, Ррахмани, Алити, Колели — Целина, Дрешевич, В. Бериша — Хадергенай, Нухиу, Рашица.

Запасные: Уйкани, Бекай, Воца, Шаля, Рашкай, Халими, Муслия, Рашани, Хасани, Пачарада, Жегрова, Джеймайли.

Англия: Поуп — Александр-Арнолд, Магуайр, Мингс, Чилуэлл — Хадсон-Одои, Уинкс, Райс, Стерлинг — Окслейд-Чемберлен, Кейн.

Запасные: Пикфорд, Хендерсон, Триппьер, Роуз, Стоунз, Томори, Маунт, Мэддисон, Санчо, Рэшфорд, Уилсон, Абрахам.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира