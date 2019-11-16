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Космин Контра — о расистских выкриках румынских фанатов: «У меня нет комментариев»

15:16
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Главный тренер сборной Румынии Космин Контра не стал комментировать инцидент с остановкой матча отборочного турнира Евро-2020 со Швецией (0:2). Встреча прерывалась, поскольку форвард шведов Александер Исак пожаловался на расистские оскорбления со стороны румынских фанатов.

— У меня нет комментариев и нет никакого мнения по этому поводу, — цитирует Expressen Исака. — Единственное, что я знаю — то, что слышал от своих игроков. Они сказали, что Исак подошел к судье и пожаловался, что слышал расистские выкрики на трибунах.

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