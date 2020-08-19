Королевский футбольный союз Голландии назначил преемника Кумана в сборной

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Голландии будет Дуайт Лодевегес, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза.

Кроме того, Союз подтвердил, что Роналд Куман прекратил работу с командой и отправился тренировать «Барселону».

62-летний Лодевегес ранее работал помощником Кумана в национальной сборной. До этого тренировал «Херенвен», «Неймеген», «ПСВ», «Гронинген» и другие клубы.