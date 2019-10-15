Корентен Толиссо: «Сборная Франции должна побеждать всех, потому что является чемпионом мира»

Полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо прокомментировал ничейный результат в матче отборочного турнира Евро-2020 с Турцией (1:1). У обеих команд по 18 очков.

— Мы знали, что было их основным оружием и забили гол, — цитирует полузащитника L'Equipe. — Расстроены ничейный результатом. Мы должны побеждать всех, потому что являемся чемпионами мира. Но упустили победный результат, имея массу возможностей. У нас не было инстинкта убийцы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира